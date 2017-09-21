Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Yurtdışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta Türkiye\'deki portföylerinden hisse senedi sattılar, portföylerine devlet iç borçlanma senedi (DİBS) eklediler.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 15 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 724.5 milyon dolar arttı.

Buna karşılık, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 60.2 milyon dolar azaldı.

Böylece, 15 Eylül haftası itibarıyla yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 35.2 milyar dolara çıktı, hisse senedi stoku ise 55.06 milyar dolardan 54.03 milyar dolara geriledi.