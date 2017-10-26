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Ekonomi

Yabancı yatırımcı geçen hafta hisse sattı, tahvil aldı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Yabancı yatırımcılar geçen hafta Türkiye piyasalarında, hisse senedinde net satıcı, buna karşılık devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net alıcı oldular

26 Ekim 2017 19:34

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Yabancı yatırımcılar geçen hafta Türkiye piyasalarında, hisse senedinde net satıcı, buna karşılık devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net alıcı oldular.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü geçen hafta, bir önceki hagtaya göre net 14.2 milyon dolar azaldı.
Buna karşılık, aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS portföyü ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 141 milyon dolar arttı.
Buna karşılık, bu dönemde, yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki hisse senedi stoku 50.17 milyar dolardan 51.13 milyar dolara yükselirken, DİBS stoku 32.34 milyar dolardan 32.32 milyar dolara geriledi.

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