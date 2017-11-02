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Ekonomi

Yabancı yatırımcı bir haftada net 512.5 milyan dolarlık hisse, tahvil aldı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyleri toplam 512

02 Kasım 2017 17:41

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyleri toplam 512.5 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 27 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 448.7 milyon dolar, hisse portföyü ise 27 Ekim haftasında net 63.8 milyon dolar arttı.
Buna karşılık, aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 32.32 milyar dolardan 31.48 milyar dolara, hisse senedi stoku da 51.13 milyar dolardan 49.2 milyar dolara geriledi.

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