Yabancı yatırımcı bir haftada 459.5 milyon dolarlık tahvil sattı

İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Yabancı yatırımcı bir haftada 459.5 milyon dolarlık tahvil satarken, 289.1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre yurtdışı yerleşikler 14 Haziran ile biten haftada 289.1 milyon dolar hisse senedi satın aldı. Yurdışı yerleşikler aynı hafta içinde 459.5 milyon dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satışı gerçekleştirdi.

Yurtdışı yerleşiklerin 289.1 milyon dolar hisse senedi alımıyla hisse senedi stoğu 34 milyar 839 milyon dolara yükselirken, DİBS stoğu ise 22 milyar 298 milyon dolara geriledi.