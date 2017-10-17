Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri futbol turnuvasında buluşacak

KAYSERİ, (DHA)

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Erciyes, Abdullah Gül ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan ‘1\'inci Mini Dünya Kupası’ projesinin fikstürü çekildi.

Kocasinan Belediyesi’nin farklı ülkelerden gelip Kayseri’de eğitim gören üniversite öğrencileri için düzenlediği futbol turnuvası için karşılaşma kuraları, belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirildi. Öğrenciler arasında dayanışmayı, kaynaşmayı ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada 28 farklı ülkeden öğrenci katıldı. Turnuva öncesi ilk kurayı çeken Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak spora önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70\'e herkese hitap eden projeler üretiyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda yine yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Bu projeyle farklı ülkeden gelen gençlerimiz arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kayseri’ye dünyanın değişik ülkelerinden eğitim için gelen renkleri, dilleri, ırkları farklı farklı genç kardeşlerimizle birlikte milletler arası gönül köprüsü oluşturacağız\" şeklinde konuştu.

Spor faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediyesi Spor Müdürü Seyfullah Kılıç ise, “Başkanımızın bize vermiş olduğu imtiyazla Kocasinan Belediyesi olarak spor faaliyetlerini daha da renklendiriyoruz. Bu kapsamda ilkini düzenlediğimiz turnuvayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Şehrimizde okuyan misafir öğrencilerin katılımıyla 28 farklı ülkeden 28 takım oluşturduk. Temennimiz her yıl bu rakamın katlanarak artmasıdır. İnşallah maçlarımız oynandığı sürede Kayseri sporumuzdaki futbolcularımızda katılımı olacak ve böylelikle etkinlik daha renkli olacak. Maçlarımıza tüm Kayserilileri davet ediyorum” diye konuştu. 1\'inci Mini Dünya Kupası’nda oynanacak maçların gün ve saatleri şöyle:

20 EKİM CUMA

14:30-15:30 Suriye-Filistin

21 EKİM CUMARTESİ

10:00-11:00 Cezayir-Tanzanya

11:15-12:15 Gambiya-Gine

12:30-13:30 Türkmenistan- Burkina Faso

13:45-14:45 Rusya-Kırgızistan

15:00-16:00 Türkiye- Cibuti

16:15-17:15 Çad- Mali

22 EKİM PAZAR

10:00-11:00 Kocasinan-Afganistan

11:15-12:15 Azerbaycan-Uganda

12:30-13:30 Somali-Kazakistan

13:45-14:45 Fil Dişi-Moğolistan

15:00-16:00 Gana-Ruanda

16:15-17:15 Sudan-Tayland

17:30:18:30 Endonezya-Etiyopya

Karşılaşmalar, Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri ile Kocasinan Şimşekspor’un sahalarında oynanacak. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

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