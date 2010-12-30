-YABANCI TÜTÜN İTHALATINDA FON DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Bazı gümrük istatistik pozisyonunda yer alan tütün ithalatı dışında yabancı tütün ithalatından alınan tütün fonu ton başına 3 bin dolardan 2 bin 250 dolara indirildi. Bakanlar Kurulu'nun ''Bazı Mallarda Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar''ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 21 Aralık 2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu ekinde yer alan listedeki gümrük istatistik pozisyon numaralı tütün ithalatı dışında, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CIF (mal bedeli, navlun ve sigorta toplamı) bedel üzerinden ton başına 3 bin dolar yerine 2 bin 250 dolar tütün fonu alınacak. Karar 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere bugünden yürürlüğe girdi.