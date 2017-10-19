Yabancı turistlerin 3Ç kartlı ödemeleri yüzde 72 arttı

İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, yabancı kartlarla yılın üçüncü çeyreğinde (3Ç) yapılan ödemeler, baz etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 72 artarak, 11 milyar liraya ulaştı.

Ödemelerin yarısı havayolları, konaklama ve giyim sektörlerinde gerçekleşirken, 2017 yaz döneminde yabancı turistlerin kartlarla yapılan ödemeler İstanbul’da yoğunlaştı.

BKM verilerine göre Haziran ve Eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 10.9 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6.3 milyar lira düzeyindeydi.

Bu artışla birlikte, 2016 yılının Haziran-Eylül döneminde yüzde 3.0 olan yurtiçinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2017 yılının aynı döneminde yüzde 5.0’e ulaştı.

Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 449 lira olarak gerçekleşirken, bu ödemelerin yüzde 31’ini internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise;

- en fazla payın yüzde 22 ile havayolları sektöründe olduğu görülürken,

- konaklama yüzde 18,

- giyim ve aksesuar yüzde 14,

- market ve AVM ile kuyumculuk sektörleri yüzde 7 pay aldı.

Yaz döneminde yapılan kartlı ödemelerin il bazında dağılımı incelendiğinde, yabancıların Türkiye’de yaptığı kartlı ödemelerin yüzde 49’u İstanbul olarak belirlendi. (Tablo)