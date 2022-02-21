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Ekonomi

Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 151,4 arttı

Söz konusu dönemde Türkiye'ye 1 milyon 281 bin yabancı turist gelirken, en çok turist Rusya'dan geldi

21 Şubat 2022 11:38

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya oldu. Rusya'yı 109 bin 971 kişi ile Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip etti.

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