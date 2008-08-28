Yabancı traktör üreticileri aportta bekliyor

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 1 milyon 300 bin adet traktörün 700 bininin hurdaya ayrılacak olması, yabancı traktör üreticilerinin iştahını kabartıyor. Yabancı traktör üreticileri, klimalı, LCD'li traktörlerle çiftçilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.



Türk Tarım Alet ve Makina İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Başkanvekili Fazlı Özaltın, dün, Doğu Anadolu Tarım Fuarı için geldiği Erzurum'da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, 20 yaşının üzerindeki traktörlerin hurdaya ayrılması için çalışma başlattığını söyledi.



Türkiye'de tarımda traktör kullanımına 53 yıl önce başlandığını anlatan Özaltın, "Türkiye'de karasabanın bırakılmasının ardından kullanılmaya başlanan traktörlerin önemli bir kısmı değiştirilmedi. 20 yaşının üzerinde çok sayıda traktör var. Bir o kadar da tarım aleti bulunduğunu biliyoruz. Zaman zaman 60 yaşında traktörlere rastlıyoruz. Türkiye, Avrupa'ya göre en eski traktörleri kullanıyor" dedi.



İlgi ikinci ele



Türkiye'de daha çok ikinci el traktörlerin satışına ilgi gösterildiğini anlatan Özaltın, otomobilde olduğu gibi traktörde de hurdaya ayrılacakların belirlenmesi için çalışma yapılacağını ifade etti. Çiftçinin eski traktörünün hurdaya ayrılmasıyla traktör pazarında büyük bir hareketlilik yaşanacağının altını çizen Özaltın, "700 bin traktörün değişecek olması nedeniyle son 2 yılda Türkiye'ye 30'un üzerinde yabancı marka geldi. Burada herkesin beklentisi 700 bin traktörün değişimiyle ilgili rant almak" diye konuştu.



Eski traktörlerin hurdaya ayrılmasının hem çiftçi hem de traktör üreticileri için önemli bir kazanım olacağına dikkati çeken Özaltın, 10 yaşının üzerindeki traktörlerin varlığının ülke ekonomisi için büyük zarara yol açtığını belirtti. Yeni traktörlerde eski model traktörlere göre kullanılan yakıttan yüzde 30-35 oranında tasarruf sağlandığını vurgulayan Özaltın, devletin petrolü sübvanse etmeye çalıştığı düşünüldüğünde bu rakamın ciddi bir oran olduğunu söyledi.



Özaltın, eski model traktörlerin yalnızca yakıt bakımından değil, her türlü maliyetinin daha fazla olduğunu, sık sık arızalanan eski traktörlerin bu şekilde fazladan masraf çıkardığı düşünülürse 20 yaşının üzerindeki traktörlerin hurdaya ayrılacak olmasının çok isabetli olacağı kanaatinde olduklarını kaydetti.



Özaltın, traktör imalatçılarının bir an önce eski traktörlerin hurdaya ayrılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade eti.



Klimalı traktör



Resmi rakamlara göre 1 milyon 300 bin adet traktörün yer aldığı ve bunun yaklaşık yüzde 60'ının ekonomik ömrünü tamamladığı Türkiye'de, uluslararası firmalar pazardan pay almak için kıyasıya rekabet ediyor. Çinlilerden Korelilere, Hintlilerden Romanyalılara kadar birçok uluslararası firma, klimalı, LCD ekranlı, DVD'li ve otomatik şanzımanlı traktörlerle çiftçinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Türkiye'de 100 hektar başına düşen traktör sayısı 3.9 adet iken, bu oran Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ortalama 10.2. Yapılacak yenileme ve reform çalışmalarıyla Türkiye'de bu oranın 100 hektar başına 5 traktöre çıkartılması hedefleniyor.

