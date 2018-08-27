Yabancı şirketten Albayrak'a yapılandırma mektubu

Akenerji'nin ortağı CEZ'in Türkiye'de borç yapılandırmaya gitmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Çekya medyasında şirket CEO'su Daniel Benes'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a konu ile ilgili bir mektup yazdığı haberi yer aldı.

Reuters'ın bir Çek gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, Çekya merkezli CEZ'in CEO'su Daniel Benes, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mektup yazarak şirketin borçlarını yeniden yapılandırmayı değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Benes, TL'deki değer kaybı ve bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'de bozulan faaliyet ortamı nedeniyle böyle bir adım atılmasının gerekebileceğini belirtti. Haber ülkedeki Lidove Noviny gazetesinde yer aldı.

CEZ, Akkök Grubu ile birlikte Akenerji'nin ortakları arasında yer alıyor. CEZ, Akenerji'de yüzde 37,36'lık pay ile en yüksek ortaklık payına sahip.