Yabancı şirketler çalışanlarını İstanbul'a göndermiyor

2014’te dünya kongre şehirleri sıralamasında 6’ncı olan İstanbul, 2016'da 66’ncı sıraya geriledi. Maddi kayıp, milyonlarla ölçülüyor.

Gazeteduvar'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre; İstanbul, Dünya Enerji Konseyi’nin en önemli etkinliği sayılan Dünya Enerji Kongresi’ne 9-13 Ekim’de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de konuşma yapacağı kongre daha başlamadan yollar kapatıldı, ‘trafik çilesi’ başladı. Organizasyon büyük; ‘kriz’deki turizm sektörünün, otellerin gelir beklentisi daha da büyük.

‘Kongre turisti' 4 - 5 kat daha fazla para bırakıyor

Ancak 2016, kongre turizmi açısından pek parlak bir yıl olmadı. İstanbul, 2014’te dünya kongre şehirleri sıralamasında 6’ncıydı; 2016’da 66’ncı sıraya gerilemiş durumda. İptaller sadece İstanbul’la da sınırlı değil. Kongre için gelen turistlerin alım gücünün ‘sıradan’ turistten en az 4-5 kat daha fazla olduğu belirtilirken, sadece İstanbul’un kaybı milyonlarca liraya varmış durumda. Sektör tedirgin. Eski turizm bakanlarından Bahattin Yücel ise kongre turizmindeki bu gerilemeyi, “Büyük şirketler çalışanlarının ‘tehlikeli’ sayılan yerlere gitmesini istemez” sözleriyle açıklıyor.

"Kuşadasından bile çekindiler"

Yücel, Türkiye’den turizm sektörünün 2016’da yaklaşık ‘yüzde 50 kaybettiği, İstanbul’un da yüzde 40 civarında kaybı olduğu’ tahmininde bulundu. “Mantıken en fazla düşen kongre turizmi olur” diyen Yücel, “Büyük şirketler çalışanlarının ‘tehlikeli’ sayılan yerlere gitmesini istemez” ifadelerini kullandı. Yücel bu noktada, Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin ‘teröre uzak olduğu bilinen’ Kuşadası’ndaki kongresini iptal ettiğine dikkat çekti.

"Terör, darbe, savaş..."

Eski bakan, terör saldırılarının bu düşüşte büyük etkisi olduğunu, yurtdışında sorumluların yargılandığına dair bir algı oluşmadığını söyledi. Yücel diğer gerekçeler arasında 15 Temmuz darbe girişimini ve Suriye’yi sıraladı: “15 Temmuz darbesi var. İnsanlar öldürüldü, tanklar yürütüldü… Bir de sınırımızda savaş var; Türkiye’nin dahil olma iddiasında olduğu… Ortadoğu’daki ateş çemberi içine Türkiye’yi de aldı.”

2016’da hangi kongreler iptal edildi?

Eylül 2016 itibarıyla Türkiye’de düzenlenmesi planlanan en az 10 uluslararası kongre iptal edildi. Bunlardan bazıları şöyle: Avrupa Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Amsterdam’a, Avrupa Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Milano’ya, Uluslararası Siyasi Bilimler Kongresi (IPSA) bir başka Avrupa kentine, Alman Seyahat Birliği Kongresi (DRV) Berlin’e, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği’nin kongresi de Londra’ya taşındı.

2015 de farklı değildi

Turizm Medya Grubu’nun Mart 2016’da açıkladığı yaptığı ankete göre, 2015 için planlanan 69 kongre, 1220 toplantı, 1340 etkinlik iptal oldu.

İstanbul'a gelen turist sayısı kaç?

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2016 ocak-ağustos aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 25 oranında azaldı. Ağustos ayında kente gelen turist sayısı yüzde 32 oranında düştü.

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Beş yıl sonra bir ilk

Ocak-ağustos aylarında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayıları, son beş yılda ilk defa bir önceki yıla göre azaldı.

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hangi ülkeden ne kadar azalma var?