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Spor

Yabancı sınırlamasında TFF'den geri adım

Futbol Federasyonu'nun hafta içerisinde toplantı yaparak geçtiğimiz sezon uygulanan 6+2+2 sistemine geri dönüş yapacağı belirtiliyor

24 Haziran 2013 10:48

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta yabancı sınırlaması konusunda aldığı karardan geri adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon uygulanan 6+2+2 yabancı sınırlamasına geri dönüş yapılacağı iddia edildi.

6'sı maç kadrosunda olmak üzere 10 yabancı kararıyla ilgili kulüplerin tepkileri artarken, federasyon yetkilileri başkanlar ile bir araya gelerek yabancı sınırlamasını yeniden masaya yatıracak.

Alınan kararın ardından Süper Lig kulüplerinin ardı ardına gelen sert açıklamaları ve gelen tepkiler nedeniyle 6+0+4 kuralından vazgeçmeyi düşünen Futbol Federasyonu'nun hafta içerisinde toplantı yaparak geçtiğimiz sezon uygulanan 6+2+2 sistemine geri dönüş yapacağı belirtiliyor.

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