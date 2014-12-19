Yabancı sınırlaması kaldırılıyor, hangi şartlar getiriliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezondaki yabancı kuralı uygulamasının detayları ortaya çıktı. Buna göre yabancı futbolcu sınırlaması kaldırılırken, bazı şartlar da konulması gündeme geldi.

Süper Lig'de son birkaç yılın en çok konuşulan konularından birisi olan yabancı kuralı uygulaması, federasyon tarafından yeniden gündeme taşındı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon kanalında, son kararın Ocak ayı içinde açıklanacağını ve önemli kriterlerin olacağını belirtti.

Milli takım kriteri

Projedeki en dikkat çekici gelişme, sınırın kalkacak olması. Ancak bunun da bazı kriterleri olacak.

Bu kriterlerin en önemli maddesi, "milli takım" şartı. Kulüpler kadrolarına istedikleri kadar yabancı oyuncu alabilecek ama bu oyuncuların FIFA sıralamasında ilk 20'de yar alan bir ülkeden gelmesi gerekiyor.

Bu şartlara uyan milli oyuncuların; 25 yaşını aşmış olanlar için en az beş kez, 30 yaşını aşanlar içinse en az 10 kez resmi milli maçta forması giymiş olması gerekiyor.

En az 10 yerli

Ayrıca kulüpler TFF'ye lisans başvurusu yaptıklarında, listede en az 10 yerli futbolcu olması gerekecek. Yani bir sezon boyunca bir kulüp takımının kadrosunda en az 10 yerli oyuncu yer alacak.

Ayrıca altyapıdan yetişmiş en az 5 futbolcunun da kadroda yer alması zorunluluk haline getirilecek. TFF bu yöntemle, kulüplerin altyapıya da önem vermesini amaçlıyor. İddianın hayata geçip geçmeyeceği ise TFF'nin ocak ayındaki açıklaması sonrası netleşecek.