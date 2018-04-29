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Yabancı seyahat yazarları, Zerzevan Kalesi'ni gezdi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, düzenlenen 'İnsanlığın Uygarlığa İlk Büyük Adımı Diyarbakır' konulu panel için kente gelen yabancı seyahat yazarları, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti

29 Nisan 2018 19:52

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, düzenlenen \'İnsanlığın Uygarlığa İlk Büyük Adımı Diyarbakır\' konulu panel için kente gelen yabancı seyahat yazarları, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi\'ni ziyaret etti.
Diyarbakır Valililiği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile dün bir otelde düzenlenen panele, 11 ülkeden 19 seyahat yazarı katıldı. Aralarında Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad ile Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede\'nin de bulunduğu yazarlar, bugün de Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi\'ni ziyaret etti.
Kale hakkında detaylı bilgi verilen konuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

FOTOĞRAFLI

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