-Yabancı sermaye girişi katladı ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu yılın ilk 8 ayında 10,1 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi olduğunu, bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde ulaşılan 5,1 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yaklaşık iki katına denk geldiğini bildirdi. Çağlayan, uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl olumlu bir tablo çizen uluslararası doğrudan yatırımların, Ağustos ayında da hız kesmediğini ifade eden Çağlayan, 2011 Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre, söz konusu ayda uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 2010 yılı Ağustos ayına göre yüzde 10 artarak 951 milyon dolar olduğunu belirtti. Ağustos ayı ile birlikte 2011 yılının ilk 8 aylık döneminde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin 10,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 2010 yılının tamamında gerçekleşen 9,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarını geçtiğini belirten Çağlayan, bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleşen 10,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarının, geçen yılın aynı döneminde ulaşılan 5,1 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yaklaşık iki katı olduğunu bildirdi. Söz konusu dönemde gerçekleşen sermaye girişlerinin yaklaşık yüzde 90'ının AB ülkeleri kaynaklı olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Avusturya ve İspanya öne çıkan iki ülkedir. Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi ekonomik kriz ile uğraşırken AB'li yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesi, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini gösteriyor'' dedi. Çağlayan, bu yılın ilk 8 ayında 5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi ile bankacılık ve sigortacılığın ilk sırada yer aldığının, 2,6 milyar dolarlık yatırım girişi ile enerji sektörünün ikinci, 1,2 milyar dolar ile imalat sanayinin üçüncü sırada bulunduğunu kaydetti.