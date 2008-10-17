Yabancı raporu

Futbol Federasyonu'nun Bank Asya 1. Lig'deki yabancı futbolcu transferini yeniden düzenlemesinin ardından 8 kulüp 15 yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.



Federasyonun takımlara 01.01.1987 ve üzeri doğumlu olmak şartıyla 2 yabancı futbolcuyu transfere etme izni vermesiyle birlikte Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden 8 kulüp, 6'sı 1987, 9'u ise 1988 doğumlu toplam 15 futbolcuyu kadrosuna kattı.



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Manisaspor ve Kasımpaşa 3'er, Çaykur Rizespor ise 1 yabancı futbolcusuyla yola devam ederken, 2006-2007 sezonunda Bank Asya 1. Lig'e düşen Sakaryaspor'da ise tek yabancı oyuncu kaleci Martinez.



Bank Asya 1. Lig'de Boluspor, Diyarbakırspor, Güngören Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Malatyaspor ve Samsunspor ise bu sezon yabancı oyuncu transferi yapmadı.



Kulüplerin yabancı futbolcu transferinde Brezilyalı oyuncular, 7 ile ilk sırayı aldı. 5 Kamerunlu, 3 Fransız futbolcunun transfer edildiği ligde, Arjantin, Benin, Gana, Gine, Danimarka, Kırgızistan, Kolombiya ve Senegal'den 1'er oyuncu mücadele edecek.



Takımlardaki yabancı futbolcular



Bank Asya 1. Lig'de kadrosunda yabancı futbolcu bulunduran takımlar ve oyuncuların isimleri şöyle:



Adanaspor: Marc Kibong Mbamba (Kamerun), Serges Flavier Mbilla Etame (Kamerun)



Altay: Jorge Emanuel Molina (Arjantin), Tiago Queiroz Bezerra (Brezilya)



Çaykur Rizespor: Elionar Nascimento Ribeiro (Brezilya)



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Jonatha Alves Da Silva (Brezilya), Tiago Lima Leal (Brezilya)



Giresunspor: Anton Zemlianukhin (Kırgızistan), İbrahima Sory Cisse (Fransa)



Karşıyaka: Fallou Seni Camara (Fransa)



Kartalspor: Abdoulaye Diakhate (Senegal), Christian Akande Kotchoni (Benin)



Kasımpaşa: Andre Francisco Moritz (Brezilya), Jens Berthel Askou (Danimarka), Joseph Desire Mawaye (Kamerun)



Kayseri Erciyesspor: Emmanuel Njock Mangoung (Kamerun), Severin Brice Bikoko (Kamerun)



Manisaspor: Rafael Mardues Mariano (Brezilya), Oumar Kalabane (Gine), Stephane Sebastien Borbiconi (Fransa)



Orduspor: Bruno Ferreira Mombra Rosa (Brezilya), Jerry Akaminko (Gana)



Sakaryaspor: Luis Enrique Martinez Rodriguez (Kolombiya)



