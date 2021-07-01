Yabancı para zorunlu karşılık oranları yüzde 21'e çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 19’dan yüzde 21’e çıktı.

TCMB, yurtdışı bankalar ve kıymetli maden depo hesapları hariç mevduat ve katılım fonları ve müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde 200 baz puan artırdı.

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı ise yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü.

Söz konusu oranlar 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak

Bloomberg'in aktardığına göre alınan bu kararla TCMB'nin döviz cinsi karşılıklarının 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca; 25 Haziran 2021 tarihinde yabancı para mevduat/katılım fonu hesaplarında bulunan ve bu tarihten sonra Türk lirası mevduat/katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık

yükümlülüğünden muaf tutulmasına, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

Bu değişikliklerin tesisinin 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.