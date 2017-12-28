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Spor

Yabancı oyuncular yeni yıla yurtdışında girecek

Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçeli Nabil Dirar aileleriyle birlikte ülkelerine gittiler Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen yabancı futbolcular, aileleriyle birlikte ülkelerine gitti

28 Aralık 2017 15:41

Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçeli Nabil Dirar aileleriyle birlikte ülkelerine gittiler

Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA

Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen yabancı futbolcular, aileleriyle birlikte ülkelerine gitti.
Lige ara verilmesi üzerine yabancı futbolcular ülkelerine gitmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel Mas ve Fenerbahçe\'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bilet işlemlerinin ardından yurtdışına çıktılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcuların kontuarlarda görüntüleri, bilet işlemleri yaptırmaları
-Havalimanından yolculardan görüntüler ve detaylar
 

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