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Yabancı öğrencilerden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ilk defa Erciyes Dağı'na çıkmanın heyecanını yaşadı

26 Ocak 2018 20:34

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ilk defa Erciyes Dağı\'na çıkmanın heyecanını yaşadı. Erciyes\'te Türk bayrağı açan ve \'En büyük asker bizim asker\' sloganı atan öğrenciler Zeytin Dalı Operasyonu\'na da destek mesajları verdi.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde 74 ülkeden gelen yaklaşık 200 öğrenci ilk defa Erciyes Dağı\'na çıktı. Afrika kıtasından Kayseri\'ye gelen öğrenciler ise karı, ilk defa Kayseri\'de gördüklerini söyledi. ERSEM tarafından organize edilen  Erciyes programında dev Türk Bayrağını açan ve \'En büyük asker bizim asker\' ve \'Vatan sana canım feda\' sloganı atan yabancı öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin düzenlemiş olduğu Afrin operasyonuna destek oldu. ERSEM\'de Türkçe okutmanı olarak görev yapan Rıfat Eravşar, \"Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yabancılara Türkçe Öğretim Programı tarafından, uluslararası öğrenciler için her yıl düzenlenen Erciyes Dağı gezimizi bu yıl da düzenlendik\" dedi. Her yıl bu geziyi yapmalarının amacını Kayseri\'nin doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade eden Eravşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Gezide Yabancılara Türkçe Öğretim Programı koordinatörü Emre Gökduman ve  ERSEM\'de ki Türkçe öğretmenleri yer aldı. 74 ülkeden katılan 200 öğrenci tarafından büyük bir Türk bayrağı açılarak başta Afrin\'de görev yapan Türk askerlerini ve bütün Türk askerlerini desteklemek amacıyla gezinin sonunda \'En büyük asker bizim asker\' sloganı atıldı ve çok sayıda öğrenci Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Öğrencilerimiz, Türkiye\'yi çok sevdiklerini ve Türk askerlerinin başarısı için sürekli dua ettiklerini söyledi.\"

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