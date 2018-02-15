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Yabancı öğrencilerden Mehmetçik'e videolu destek

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için hazırlanan videoda destek mesajlarını iletti

15 Şubat 2018 16:46

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi\'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için hazırlanan videoda destek mesajlarını iletti.
Sakarya Üniversitesi\'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için hazırlanan videoda, sevgi ve destek mesajı verdi. Sevgililer Günü\'nde hazırlanan video, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda Suriye, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bosna Hersek, Filistin, Endonezya, Cezayir ve Sudan gibi ülkelerden öğrenciler, Mehmetçik\'e teşekkür edip, \'Allah yardımcınız olsun\', \'Gazanız mübarek olsun\', \'Sağ salim tezden dönesiniz\', \'Allah sevdiklerinize kavuştursun\', \'Ayağınıza taş değmesin\' ve \'Zaferiniz daim olsun\' mesajlarını Türkçe iletti.

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