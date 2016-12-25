Yabancı liderlerden Rusya'ya başsağlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Rus yapımı TU-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişinin isim listesini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeye göre uçakta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkisi bulunuyordu.

Uluslararası toplumdan taziye mesajları

Almanya Başbakanı Angela Merkel düşen Rus uçağı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini iletti.

Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, Başbakan Angela Merkel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve uçakta yakınlarını kaybedenlerin üzüntüsünü paylaştığını iletti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Karadeniz’de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak bir taziye mesajı yayınladı ve olayda yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım da mevkidaşı Medvedev'e bir başsağlığı mesajı göndererek hayatını kaybedenler için Türk hükümetinin taziye ve dayanışma mesajını iletti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Rus uçağının düşmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu bildiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “İslamcı militanlara karşı ortak savaşımızı engelleyemeyecekler” dedi.

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DW/RTR, MK/BS