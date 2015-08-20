Yabancı kuruluşların dolardan beklentisi ne?

Dolar, yurtiçi siyasi belirsizlikler ve artan güvensizliğin etkisiyle, bu sabah saatlerinde psikolojik sınır olarak kabul edilen 3 lira sınırını da aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Yurtiçindeki analistler, bu kadar belirsiz bir ortamda TL için bir tahmin yapmanın zor olduğunu söylerken, yabancı analistler ve bankalar da tek tek dolar/TL’ye yönelik tahminlerini paylaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında şu anda, ABD'den gelen işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının dolar endeksini düşürmesi nedeniyle 2,95'in altında işlem görüyor. Peki uluslararası kuruluşların doların geleceği hakkındaki öngörüsü ne?

Fransız bankası Societe Generale: Dolar 3,20'yi görecek

Fransız banka Societe Generale analistleri, dolar/TL’de yeni beklentinin 3,2088 olduğunu söyledi.

Societe Generale analistleri Phoenix Kalen ve Roxana Hulea, Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 8 daha değer kaybederek 3.2088 seviyesine kadar düşebileceğini öngörerek, dolar/TL'de alım yapılması tavsiyesinde bulundu.

Societe Generale analistleri, 2.7712'ye zarar kes koyduklarını ve kurdaki hareketin 2 ila 4 aylık bir sürede gerçekleşebileceğini kaydettiler.

Analistler, "Türk Lirası'ndaki değer kaybının, süregelen olumsuz siyasi gelişmeler ve Merkez Bankası'ndan kur için yeterli destek sağlayamaması ışığında, önümüzdeki aylarda devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Goldman Sachs beklentisi 3,15

Dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs da Türk Lirası ile ilgili tahminde bulundu.

Goldman’ın raporunda, doların TL karşısında 3,15 seviyesine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Raporda Türkiye’nin ekonomik kırılganlıklarının Türk Lirası’nın değer kaybında en büyük etkiyi yarattığı belirtildi.

Banka, büyüme tarafından yaşanabilecek sıkıntıların, enflasyondaki düzelmenin gecikmesinin ve cari açıkta bir türlü istenen seviyeye gelinememesinin TL üzerinde baskı yarattığını da belirtti.

Raporda ek olarak, Fed etkisiyle gelişen ülke para birimlerindeki baskının TL’yi aşağı çekebileceği ve bu şekilde Türk Lirası’nın 3,15 seviyesine çıkabileceği ifade edildi.