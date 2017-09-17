Yabancı Kuralı kademeli olarak değişecek 

019-20\'den itibaren yabancı sayısının önce 8\'e sonra da her yıl 1\'er eksilerek 5\'e kadar düşecek

İSTANBUL,(DHA)

Türk futbolunun son zamanlarda en çok konuşulan konusu yabancı futbolcu kuralı oldu. Lucescu\'nun Milli Takımın başına geçmesiyle birlikte fitili tekrardan ateşlenen tartışmada futbol dünyasında fikir ayrılıkları yaşandı. Yerli oyuncular, yabancı oyunculara verilen paraları ve Türk futbolcuların yeterince şans bulamamasından yakınırken, Ukrayna maçı sonrasında Lucescu, \"9 yabancı oyuncu, 2 Türk oyuncuyla oynayan kulüplerden Türk oyuncu çıkarmak kolay değil\" dedi ve Türk Milli Takımı\'ndaki başarısızlığın yabancı futbolcu sınırlamasının kalkmasının sebep olduğunu işaret etti.

Gazeteci Atilla Türker\'in yabancı futbolcu kuralıyla ilgili Habertürk Gazetesinde yazdığı yazı ve başlıklar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Kulüpler Birliği ve TFF, toplantı yapıp başkanların görüşünü alacak. Kuralın kademeli olarak azaltılacağı ve 2019-20\'den itibaren yabancı sayısının önce 8\'e sonra da her yıl 1\'er eksilerek 5\'e kadar düşeceği belirtildi

Ülke futbolunda son dönemde gündemden düşmeyen konulardan biri de yabancı kuralı... Gazete Habertürk\'ten Atilla Türker\'in haberine göre Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun \"Süper Lig maçlarında izleyecek Türk futbolcu bulamıyorum\" sözlerinin ardından bazı yerli oyuncular ve teknik adamlar, kurala yeniden kısıtlama getirilmesi yönünde açıklamalar yapmıştı. Futbol camiası bu konuyu tartışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ATV\'de katıldığı canlı yayında yabancı kuralıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

HAREKETE GEÇTİLER

Mevcut uygulamanın Milli Takım\'ı olumsuz etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajları Milli Takımımız\'a yansıması. Yerliler az şans buldukları için Milli Takım\'da yeterince güçlerini gösteremiyorlar. İşi bitmiş oyuncuların alınmasına karşıyım\" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu sözleri sonrası, yabancı futbolcu sayısının değiştirilmesi konusu hız kazandı. Harekete geçen Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu masaya yatırmak için çalışma başlattı.

BİRLİK TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği\'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul\'da yapacağı toplantıda bu konunun masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda kulüp başkanlarından tek tek görüş alınacağı belirtildi. Ayrıca Futbol Federasyonu yönetim kurulunun cuma günü yapacağı toplantıda da bu konu gündeme alınacak. Federasyon, Kulüpler Birliği\'nden gelecek görüş doğrultusunda durumu değerlendirecek.

\'MAĞDURİYET OLMASIN\' DİYE KADEMELİ AZALACAK

Halen 14 olan yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak azaltılacağı öğrenildi. 14 yabancı kuralının bu sezon ve önümüzdeki sezon da devam edeceği, gerekli değişikliğin 2019-20 sezonunda başlayacağı belirtildi. Halen takımların çok önemli bölümünde 14\'er yabancı futbolcu olması nedeniyle gerekli değişiklik için zamana ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Yabancı futbolcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler sebebiyle kulüplerin mağduriyet yaşamaması için değişikliğin kademeli olacağı vurgulandı. 201920 sezonunda yürürlüğe girmesi planlanan yeni yabancı oyuncu sayısının ilk planda 8\'e, sonra her yıl 1\'er azaltılarak 5\'e kadar düşürüleceği kaydedildi.