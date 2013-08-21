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'Yabancı kadınlar hükümeti yıpratmak için işadamlarına şantaj yapıyor'

Akit gazetesi yazar Abdurrahman Dilipak, yurtdışından gelen kadınların, işadamlarıyla yakınlık kurarak hamile kaldıktan sonra hükümeti yıpratmak için şantaj yaptıklarını öne sürdü

21 Ağustos 2013 14:40

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hükümeti yıpratmak için, "Türkiye'ye Müslüman olmaya geldim" diyen yabancı kadınlar aracılığıyla bazı işadamlarına hükümeti yıpratmak için şantaj yapıldığını iddia etti. Dilipak'a göre kadınlar hamile kalınca şantaj başlıyor.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak TGRT'de katıldığı Basın Odası adlı programda ilginç bir şantaj iddiasını gündeme getirdi. Dilipak'a göre Türkiye'ye Müslüman olmak için geldiğini söyleyen yabancı kadınlar hükümete yakın işadamlarına yaklaşıyor. Hamile kalan bu kadınların ardından avukatları o işadamını arıyor ve şantaj başlıyor.

 

‘Müslüman olacağım’ diye geliyorlar

 

Dilipak'ın, Radikal gazetesinde yer alan enteresan ifadeleri şöyle:

"İşadamlarına kadın gönderiyorlar. Ben Müslüman olmaya geldim diyenler var. Başörtülüsü de var başı açık olanı da. Geliyorlar sonra bir süre sonra işadamlarıyla kendi ülkelerine gidiyorlar ve hamile kalıyorlar.

Çocuk doğduktan sonra avukata gidiyor. Bu işadamına bir protesto çekiyor. Benim müvekkilime tecavüz etmişsiniz diyor. Bu 3 yıldan 5 yıla kadar hapis gerektirir diyor.

Ama siz saygın bir işadamısınız ve müvekkilimin çocuğunun da babasısınız. Sizin eşiniz var çocuklarınız var diyorlar. Yatırımlarınıza bloke koydururuz diyorlar.

Şirketin yüzde 25 hissesini ver diyorlar. Böyle bir olayın varlığını yazdım. Bunu birileri profesyonelce yapıyor. Herkesin kapısını çalıyorlar.

Bunun 28 Şubat'ta başka bir örneklerini yaşadım. MİT de bu yönetimi kullandı dedim mahkemelik olduk."

 

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