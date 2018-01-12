Yabancı iş adamları Edremit'in zeytinyağını beğendi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu\'nun davetlisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Fas ve Moritanya\'dan gelen 30 yatırımcı, Edremit ilçesini gezdi. Denize karşı balık yiyen iş adamları, termal tesisleri ziyaret ederken, tadımını gerçekleştirdikleri zeytinyağını çok beğendi.

Edremit Belediyesi bünyesinde bulunan otelde, Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka tarafından karşılanan heyete, önce balık ikramında bulunuldu. Denize arkalarını dönerek oturan heyet üyelerine, Başkan Saka denize karşı oturmaları önerisinde bulundu ve yerlerini değiştirdi.

Daha sonra Edremit Güre Mahallesi\'nde bulunan termal tesisi gezen yabancı yatırımcılar, kışın üstü açık termal havuza girenleri izledi ve bölgeye hayran kaldı. Edremit programı kapsamında son olarak Agah Ferhatoğlu\'na ait zeytinyağı fabrikasını gezen yabancı yatırımcılar, zeytinin işlenmesinden sıkımına kadar olan aşamaları inceledi. Konuklara, yeni sıkılan zeytinyağı ikram edildi. Yabancı yatırımcılar, zeytinyağının tadını çok beğendi.

Kaymakam Ali Sırmalı tercüman aracılığı ile heyet üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, \"Denizi, termali, Kazdağları, zeytini ve zeytinyağı ilçemizin ve ülkemizin en önemli değerleridir. Ayrıca ilçemizde bulunan Koca Seyit Havalimanı dünyaya açılan kapısıdır. Ülkemizin birçok alanında zeytinyağı üretilmesine rağmen bölgemiz zeytinyağları hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli yağlarıdır. Edremit Kaymakamı olarak bölgemize yapılacak yatırımların destekçisi olma sözü veriyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, heyet üyelerinin bereketiyle geldiğini söyledi. Konuklara sahili gezdirmeyi çok istediğini ancak yağış nedeniyle gezinin iptal edildiğini belirten Saka, \"Edremit Türkiye\'nin en batısında, Ege\'nin en kuzeyinde yer alan ve Türkiye\'nin de birçok vilayetinden daha büyük olan çok önemli bir ilçemizdir\" diye konuştu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Subaşı ise şunları söyledi:

\"Arap ve Afrika ülkelerinden bölgemize yatarım yapmak isteyen iş adamları olduğu söylenince, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu Bey\'in davetlisi olarak onları ağırladık. Sayın Valimiz ile beraber Balıkesir merkezi, organize sanayi bölgemizi gezdirdik. Kendilerine bir sunum yaptık. Şimdi de termal bölgemizi ve zeytinciliğimizi anlattık. İlimizde bir tane mevcut havaalanı olduğunu, bir tanesinin de önümüzdeki sene hizmete geçeceğini, ithalat ve ihracatla ilgili olarak da Türkiye\'nin ilk beş limanından bir olan Bandırma Limanı\'ndan istifade edebileceklerini söyledik. Kırmızı et ile ilgili tesislerimizi gezdirdik. Gıda ile ilgili talepleri var. Hayvancılık, deniz ürünleri, termal ve yaz turizmi ile ilgili talepleri var.\"



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