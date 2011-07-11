-YABANCI HAZİRANDA FENERBAHÇE HİSSESİNDEN ÇIKMIŞ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddiaları operasyonu ile zor günler geçiren Fenerbahçe'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisseleri düşüşünü sürdürürken, operasyon öncesi yabancı yatırımcıların aylık bazda 6 milyon 81 bin 31 dolarlık net satış yaptığı görüldü. AA muhabirinin, nisan, mayıs ve haziran aylarında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlem verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılar geçen ay 33 bin 457 lira nominal değerde 1 milyon 470 bin 594 dolarlık Fenerbahçe Sportif hissesi alırken, 171 bin 746 lira nominal değerde 7 milyon 551 bin 625 dolarlık satış yaptı. Böylece yabancı yatırımcılar geçen ay net 6 milyon 81 bin 31 dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu. Yabancılar nisanda ayında Fenerbahçe hissesinde 7 milyon 966 bin 404 dolarlık alış işlemine karşılık 3 milyon 273 bin 882 dolarlık satış, mayıs ayında ise 2 milyon 688 bin 694 dolarlık alış işlemine karşılık, 5 milyon 34 bin 469 dolarlık satış işlemi yapmıştı. Bu verilerle yabancıların son iki aydır Fenerbahçe hisselerinde çıkışta olduğu görüldü. Yabancı yatırımcıların geçen ay satışta olduğu bir diğer hisse senedi ise Galatasaray Sportif oldu. Yabancılar, geçen ay 2 bin 26 lira nominal değerde 478 bin 460 dolarlık alış işlemine karşılık, 7 bin 422 lira nominal değerde 1 milyon 779 bin 523 dolar satış işlemi yaptı. Yatırımcılar Galatasaray hissesinde nisanda 4 milyon 110 bin 541 dolarlık alış, 1 milyon 212 bin 170 dolarlık satış, mayısta ise 2 milyon 748 bin 161 dolarlık alış, 9 milyon 263 bin 404 dolarlık satış gerçekleştirmişti. Geçen ay yabancı yatırımcılar, 8 milyon 4 bin 917 dolarlık Beşiktaş hissesi alırken, 8 milyon 310 bin 804 dolarlık satış gerçekleştirdi. Yatırımcılar nisanda 335 bin 66 dolar değerinde alış, 1 milyon 69 bin 396 dolar değerinde satış yapmış, bu oranlar mayıs ayında ise 626 bin 466 dolar alış, 444 bin 805 dolar satış şeklinde gerçekleşmişti. Yabancılar haziran ayında 970 bin 592 dolarlık Trabzonspor hissesi alımına karşılık ise 685 bin 236 dolarlık alış yaptı. Trabzonspor hisselerinde yatırımcılar nisan ayında 1 milyon 311 bin 792 dolarlık alış, 670 bin 951 dolarlık satış, mayıs ayında ise 1 milyon 30 bin 605 dolarlık alış, 563 bin 59 dolarlık satış yapmıştı. Haziran ayında kulüp hisselerinde yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemler şöyle: Alış İşlemleri Satış İşlemleri Hisse Senedi Nominal Değer Tutarı Nominal Değer Tutarı (TL) (TL) ABD$ (TL) (TL) ABD$ BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 1.354.214 13.039.283 8.004.917 1.340.126 13.532.409 8.310.804 FENERBAHÇE SPORTİF 33.457 2.356.299 1.470.594 171.746 12.113.394 7.551.625 GALATASARAY SPORTİF 2.026 761.029 478.460 7.422 2.835.978 1.779.523 TRABZONSPOR SPORTİF 99.852 1.545.524 970.592 69.873 1.092.913 685.236