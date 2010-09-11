‘Yabancı gelin’lerin şk tuzağı

T24 - Türk erkekleri yurtdışından kendileriyle bağlantı kuran Bulgar ve Romen uyruklu kadınların tuzağına düşmeye başladı. Yapılan tespitlere göre, Bulgar ve Romen uyruklu kadınlar, elektronik posta ile MSN üzerinden ve tesadüfen çevirdikleri cep telefonları ile Türk erkeklerine ulaşıyor ve çağrılarına olumlu yanıt veren erkeklerle “yakınlık” kuruyor.





Bozuk Türkçe’yle konuşan Bulgar ve Romen uyruklu kadınlar, özellikle e- posta ve MSN üzerinden yaptıkları sohbetlerinde çoğunlukla başka kadınlara ait resimleri kullanarak Türk erkeklerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bir kaç görüşmeden sonra kadınlar, Türk erkeklerine “Uçak bileti parası göndermeleri halinde gelebileceklerini” söylüyor.





Uçak ve pasaport parası istiyorlar



Türk erkekleri bu teklifler üzerine, kadınların yol parası ve pasaport masraflarında harcamak amacıyla istediği 500 - 2000 dolar arasında yol paralarını bir finans şirketi üzerinden verdikleri isim ve adreslere gönderiyor.



Paraları alan kadınlar ortadan kayboluyor. Bazı kadınlarsa, aynı erkekleri farklı gerekçelerle birden fazla kez kandırıp paralarını alıyor. Kadınların kendi izlerinin belli olmaması için Western Union firmasını tercih ettikleri belirlendi. Bu nedenle, Türk erkeklerini dolandıran kadınların izleri belirlenemedi.





Emniyet harekete geçti



Bu şekildeki dolandırıcılık olaylarının arka arkaya yaşanması ve son dönemde artış göstermesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uluslararası boyutta harekete geçti. Şikayetlerle ilgili son bir yıllık bilgileri derleyen EGM, bu konuda özel bir dosya hazırladı. Dolandırıcılık olayında özellikle Bulgar uyruklu kadınların ağırlık kazanması nedeniyle EGM, geçen hafta Ankara’ya gelen Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Stanimir Florov’a iletti. Türk tarafı, Bulgaristan’dan gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önlenmesi konusunda yardım istedi.







