Yabancı gelinler Türkçe öğreniyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, çoğunluğu yabancı gelin olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar, halk eğitim merkezi kurslarında Türkçe öğreniyor.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi\'nin kasım ayı başında açtığı Türkçe kurslarına İngiliz, Alman, Rus, Yunan, Faslı, Ukraynalı, Litvanyalı, Finlandiyalı, Fransız, İskoç, İtalyan ve İsveçliler başvurdu. Çoğunluğu Türk erkekleriyle evli kadınların oluşturduğu 12 ülkeden 53 kursiyere, haftanın 4 günü 3\'er saatlik eğitimler veriliyor. Şubat ayında bitmesi planlanan 168 saatlik Türkçe kursu, halk eğitim merkezi içindeki 3 sınıfta görülüyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü günde 3 saat verilen Türkçe kurslarında, temel bilgiler öğretiliyor. Öğretmen, verdiği bir konuyu Türkçe olarak anlatmalarını isteyerek, uygulamayla bilgiler pekiştiriliyor.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, \"Marmaris\'te yerleşik yaşayan yabancılarda, geçen yıllar göre artış var. Gelen talepler üzerine ücretsiz Türkçe kursları açtık. 12 milletten, 53 kursiyerimiz kasım ayı başında Türkçe kurslarına başladı. Haftanın 4 günü 3 saat ve toplamda 168 saat kursumuz mevcut. Şubat ayında kursları başarıyla bitiren yabancılara sertifikalarını veriyoruz. Kurslarımız kendi hizmet binamızda profesyonel öğretmenler tarafından uygulamalı olarak verilmektedir\" dedi.

Türk eşi ile yeni evlendiğini belirten Rus uyruklu İnna Ceylan, \"Artık Marmaris\'te yaşıyorum. Burada yaşadığım için Türkçe öğrenmek mecburiyetinde kaldım. Türkçe öğrenerek, eşimin akrabalarıyla daha sıkı bağlar kurmak istiyorum. İngilizce ve Rusça biliyorum. Türkçe\'yi çok iyi öğrendikten sonra, bir işte çalışmak istiyorum\" dedi.

Bir diğer yabancı gelin Faslı Sena Bujena ise, \"Eşim Türk ve burada yaşıyorum. İngilizce, Arapça, Almanca biliyorum. Türk insanları ve eşimin akrabalarıyla sıkı bağlar kurmak için Türkçe kurslarına yazıldım. Türkçe öğrenmesi kolay bir dil. Bir ay gibi kısa bir sürede Türkçeyi iyi öğrendim. Türk insanını seviyorum\" dedi. Kurs gören çoğunluğu kadın yabancılar, Marmaris\'i ve Türkiye\'yi çok sevdiklerini söyledi.

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