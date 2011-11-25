Yabancı gazeteciler Hatay'da gözaltına alındı



T24 - Suriye yönetimine karşı silahlı mücadele verdiği belirtilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanı Albay Riyad al-Asad ile konuşmak amacıyla Hatay'a gelen BBC'nin tanınmış ve kıdemli muhabiri John Simpson ve ekibi gözaltına alındı.









İngiliz yayın kuruluşu BBC muhabiri John Simpson, Riyad al-Asad’ı bulmanın ve görüşmenin çok kolay bir iş olmadığını belirterek, al-Asad’ın kamptan çıkmasına izin verilmediği ve ziyaretçi kabul edilmediğine dikkat çekti. “Riyad al-Asad’ın kampının görüntülerini uzaktan çektiğimiz zaman bir grup Türk askeri bizi tutukladı ve yerel bir hakimin müdahalesiyle bizi serbest bıraktılar” diye yazan Simpson, Türklerin Albay Asad’ı gelecek için potansiyel önemli bir figür olarak dikkate aldığını savundu.



ANKA'nın haberine göre, John Simpson, Riyad al-Asad ile sadece internet yoluyla bir mülakat

yapabildiklerini belirterek, Al-Asad’ın “Suriye Cumhurbaşkanı bitti. Suriye ulusu bu diktatörü devirmeye kararlı” dediğini kaydetti. Haberde, Suriye’de kaç askerin ayaklandığının bilinmediğini ancak albayın Apaydın kampında yanındaki kaçakların sayısı yüzü geçmediği ifade edilerek “Ancak hemen hemen her gün 2-3 askerden oluşan gruplar sınırı geçiyor”



Buna karşın BBC, bu kaçan askerlerinin tümünün Esad rejimine karşı bir iç savaşa katılmaya istekli olduğu anlamına gelmediğini savunarak, “Aslında bunların bir çoğu şiddetten kaçmak için Suriye’den ayrıldı” idaye yazdı.







