Yabancı futbolcu sınırlaması kaldırılıyor ama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı sayısını serbest bırakıyor. Ancak getirilecek şartlara göre, FIFA sıralamasında ilk 100 arasında bulunan ülkelerden futbolcu kabul edilecek. Bu oyuncuların, milli takımlarda son iki yılda yüzde 50 maça çıkma kriteri aranacak.

Yabancı kontenjanı, eskiden bu yana kulüplerin başını ağrıtırken, TFF yeniden kolları sıvadı, hem Türk futboluna hem de takımlara fayda sağlayacak bir çalışma başlattı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in öncülüğünde hazırlanan taslakta öncelikli olarak İngiltere’deki uygulama örnek olarak alındı. Gelecek sezon başında yürürlüğe girmesi planlanan ve kulüpler, teknik adamlar ile hukuk uzmanlarının görüşü alınarak hazırlanacak yeni uygulamaya göre, yabancıda sınır kalkacak, ancak belirli kriterler ortaya konacak.

Futbolcu ihraç eden bir ülke olmanın ilk şartının eşit şartlarda rekabet olduğuna inanan Terim’in, bundan dolayı “Kaliteli yabancıya evet” dediği ve Türk futbolcusunun da onlarla rekabet etmesi gerektiğini savunduğu ifade edildi. Fatih hocanın ayrıca, “Sınırsız tescil ama sahada 6 yabancı” uygulamasının da düşünülebileceğini söylediği belirtildi.

İngiltere'de işleyiş nasıl?

Saha içinde herhangi bir sınır bulunmazken, transfer aşamasında çalışma izni için bazı şartlar mevcut bulunuyor. Eğer bir yabancı, 21 yaş altında kulübün altyapısına başlıyorsa ve üç yıl burada devam ederse kriter aranmıyor. Avrupa Birliği’ne dahil bütün ülkelerin ve Britanya İmparatorluğu’ndaki diğer ülkelerin yurttaşları, İngiliz vatandaşı gibi oynayabiliyor.

AB dışı uyruklu futbolcuların, FIFA’nın ilk 70 sıralamasında bulunması ve milli takımlarında son iki yılda yüzde 75 oranında maça çıkması kriteri aranıyor. Bu kriterle birlikte İngiltere Premier Lig’e 2009’dan beri 122 yabancı futbolcu transfer oldu. Ancak Türkiye’de FIFA sıralamasının 100, son iki yılda milli olma ortalamasının ise yüzde 50 olması bekleniyor.

Bunun tek alternatifi ise itiraz sistemi. Kriterlere uymayan oyuncular için Futbol Federasyonu’na başvuran ve “Bu oyuncu bize katkı sağlayacaktır” diyen kulüplerin itirazına da yüzde 80 olumlu yaklaşıldı.