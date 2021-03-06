"Yabancı futbolcu oluyor, yabancı hakem neden olmasın" diyen Ahmet Nur Çebi'den açıklama: Türk hakemleri kasıtlı değil, kendilerine güvenim sonsuz

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakiplerin hakemler üstünde baskı yaratmaya çalıştığını belirterek, "Türk hakemleri hatalı maç yönetebilirler ama kasıtlı olmayacaklarından eminim. Kendilerine olan güvenim sonsuzdur." ifadelerini kullandı. Çebi, önceki gün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Futbolcu yabancı olunca problem yok, teknik direktör yabancı olunca problem yok ama hakem yabancı olsun dediğimizde anlamsız bir tepki. Bizim hakemlerimize ders veren kişi Jaap Uilenberg değil mi? O da yabancı." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştirildi.

"Borç artışı 600 milyon lira"

Başkan Ahmet Nur Çebi, "600 milyon TL bir borç artışı var. Bazı şeyleri ne yaparsanız yapın, ödenmeyen borçlardan dolayı gelen yük devam ediyor. Elimizdeki oyuncuların kontratlarının yüksek olduğunu ve maalesef 2 yıl daha devam ettiğini görmekteyiz. Bu oyuncular bu kontratlardan vazgeçmiyor. Bunların çoğu kadro dışı bırakılmasına rağmen, futbol oynama aşklarını bir kenara bırakıp, paramı alırım yatarım modlarından çıkmıyorlar.



Bunların acısını çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz. 300 milyon faiz ve 200 milyon kur farkını koyduğunuz zaman 500 milyonluk yük olması gerekirken, 120 milyon seyirciden kaybımız var. 40 milyon lira Kartal Yuvalarından, 40 milyon lira civarında da yayın gelirinden kayıp var. Bu şartlar altında bu kulübü yönetebilmek çok kolay değil. Bunu başarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk hakemlerine güvenim sonsuzdur"

Daha önce "Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı" şeklinde bir açıklamada bulunan Başkan Çebi, rakiplerin hakemler üzerinde yarattığı algıyı gördüklerini dile getirerek, "Dün Erol Kaynar Beyefendinin açıklaması çok nazif, kibar olmuştur. Beşiktaş'ın duygularını yansıttığını düşünüyorum.



Türk hakemleri hatalı maç yönetebilirler ama kasıtlı olmayacaklarından eminim. Kendilerine olan güvenim sonsuzdur. Onları yıpratacak söylemlerden kaçınmak adına yabancı hakemlerinde yabana atılmaması gerektiğini bir kere daha değerlendirilmesini düşünüyorum. Takdir spor kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu'nundur" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi yabancı hakemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların başka yönlere çekilmek için cımbızlandığını söyledi. Çebi hem "Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı" sözlerini "Derbilerde yabancı hakemlere yer verilmesi ile ilgili sözlerim ne yazık ki bambaşka yerlere çekilmek için cımbızlandı. Maksadım; hakemlere karşı bir güvensizliğim olduğundan değildir. Derbilerde gereksiz eleştirilerle değersizleştirilmeye çalışılan hakemlerimizi, oluşturulan baskılardan koruma çabasıdır. Bu maçların hakemlerine çeşitli kulplar takılmasını engelleyemiyorsak önlemlerden biri yabancı hakemlerle oynamak olabilir. Ayrıca marka değerleri açısından, futbolun tüm paydaşları için önemli olan derbilerde de diğer maçlarda da hakemlerin performansını sorgulamalıyız." şeklinde açıklamıştı.