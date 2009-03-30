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Ekonomi

Yabancı finans kurumları seçime ne dedi

Sonuçların AKP için bir uyarı olduğunu belirten yabancı finans kurumları, IMF ile en kısa sürede anlaşma imzalanacağını belirtti.

30 Mart 2009 03:00

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren yabancı finans kurumları, sonuçların AKP için bir uyarı olduğunu belirterek IMF ile en kısa sürede anlaşma imzalanacağını belirtti.

ING Bank: AKP bundan sonra önceliği ekonomiye vermek zorunda. Ekonomik istikrar ve diğer konularda daha temkinli davranacak. Bu da IMF ile bir anlaşmanın Nisan ayında imzalanacağı beklentilerinin devam etmesini beraberinde getirecek. Revize edilecek önemli mekanizmalar var.

JP Morgan: Seçmen AKP’ye ekonomik durumla ilgili hoşnutsuzluğuna yönelik açık uyarıda bulundu. Kabine revizonu önümüzdeki günlerde olabilir. Böylece Erdoğan hoşnut olmayan seçmene hızla önlem aldığı mesajını verecek. Bu sonuçlar AKP’nin kendine çok fazla güvenmesi ve kendinden çok memnun olmasını önleyecek. Partinin pragmatik özüne tekrar dönmesini, ekonomik kriz ve yapısal reformlarla daha çok meşgul olmasını bekliyoruz.

Nomura: AKP'nin küresel krize karşı giderek daha savunmasız bir hale geldi. Türk seçmeninin sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak oyunun renginin değişebilir. Erken genel seçime gidilmesi mümkün değil ancak AKP bundan böyle muhalefet ile uzlaşma yollarını daha çok arayacaktır.

Goldman Sachs: AKP'nin kaybettiği oyların önemli kısmı MHP ve Saadet Partisi gibi partilere kaydı. AKP bu seçim sonuçlarını bir uyarı olarak algılayacaktır ve ekonomik reformlara tekrar hız verecektir. AKP yatırımcı güvenini de tazelemek için IMF anlaşmasını en kısa sürede imzalayacaktır.

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