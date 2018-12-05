Yabancı en çok Türk Lirası'nı merak etti

Arama motoru Google üzerinden 2018 yılında Türkiye ile ilgili yapılan İngilizce sorgulamalarda Türk Lirası öne çıktı. Özellikle TL'nin tarihi düşük seviyelere gerilediği ağustos ayında dolar/TL aramalarının zirve yaptığı görüldü.

Dünya geneline bakıldığında TL'nin dolar karşılığına ilişkin aramalarda yüzde 400, TL ile ilgili haberlerin aramalarında ise yüzde 300'lük artış yaşandı.

Dünya gazetesinden Muhammed Kafadar’ın haberine göre, TL en çok, dolar karşısında 7 seviyelerinin görüldüğü ağustosta merak edildi.

Dolar/TL tarihi zirvesini 13 Ağustos'ta 7.24 ile görmüş, bu tarihte Türk Lirası dünyanın 192 ülkesinin tam 186'sı karşısında en az alım gücüne düşmüştü.

Google Trends sonuçlarına göre Türk Lirası'nın durumunu sırasıyla en çok Kıbrıs, Lübnan, Katar, Bahreyn, Makedonya, Pakistan, BAE ve Kuveyt merak etti. Aramalarda Lübnan başı çekerken; en çok euro, sonra dolar sonra da rupi karşılıklara bakıldı.

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