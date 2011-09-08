Yabancı doktorlar için gereken düzenleme yapıldı

T24 - Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kararname taslağı yaşama geçerse, sağlık alanındaki personel politikası silbaştan değişecek. Kamuda yabancı doktora kapı açılırken, özel sektörden bürokrat transferi de yapılabilecek.













Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarında, ihtiyaca ve işin özelliğine göre, vatandaşlık şartı aramaksızın yabancı uzman görevlendirmeye hazırlanıyor.



Sağlık alanında köklü değişikliklere yol açacak kararname taslağına göre, bakanlık ve bağlı kurumlarının merkez teşkilatında görev yapacak personel, il ve ilçe sağlık müdür ve yardımcıları ile buralardaki uzmanlar sözleşmeli çalıştırılacak. Sözleşmelerin süresi 2 yıldan 4 yıla kadar olabilecek. Süre bitiminde sözleşme kendiliğinden sora erecek. Sözleşmesi sona erenlerin performansları “yeterli görülenlerle” yeniden sözleşme yapılabilecek.

Bakan sözleşme yapacak



Milliyet'te yer alan habere göre; müsteşar, müsteşar yardımcısı, Sağlık Politikaları Kurulu üyesi, başkanı, başkan yardımcısı ve il sağlık müdürlerinin sözleşmeleri Sağlık Bakanı tarafından yapılacak. Merkez teşkilatındaki diğer personelin sözleşmeleri ise bakanın altında görev yapacak olan İnsan Kaynakları Başkanı tarafından yapılacak. Buradaki sözleşme yapma yetkisi alt birimlere devredilebilecek. Taşradaki il sağlık müdür yardımcısı, ilçe sağlık müdürü ve yardımcısı ile il teşkilatındaki uzmanların sözleşmeleri, il sağlık müdürü tarafından yapılacak.

Özelden yönetici



Taslağa göre, yönetici ve uzmanların en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından ya da bunlara denk yabancı okullardan mezun olması şartı aranacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri ve başkanı, kamu veya özelde en az 8 yıl görev yapanlar arasından seçilebilecek. Kurul başkan yardımcıları ile uzmanlarda ise ihtiyaca göre özel sektörde 3 yıllık tecrübe aranacak.

Yabancı uzmanlar



Taslağın uzmanlarla ilgili maddesinde, “İhtiyaca ve işin özelliğine göre açıktan yabancı uzman çalıştırılabilir ve bunlar için vatandaşlık şartı aranmaz” hükmü de yer aldı. Taslakta, yabancı uzmanların çalıştırılmasına dair usul ve esasların da bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirtileceği ifade edildi. Ancak taslağa göre, yabancı uzman sayısı toplam uzman sayısının yüzde 5’ini aşamayacak. Taslaktaki bu düzenleme, “Yabancı bilim adamları ve doktorlar geliyor” yorumlarına yol açtı. Buna göre, hazırlanacak yönetmelikte kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaz ve son şekli henüz verilmeyen taslakta değişikliğe gidilmezse, Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç bulunan alanlarda yabancıları da hastanelerde doktor olarak çalıştırabilecek. Önemli salgın hastalık dönemlerinde açık bulunan alanlarda yabancı bilim adamlarından faydalanabilecek, yabancılardan bürokraside yararlanabilecek.

Bakanla gidecekler



Taslağa göre, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Sağlık Politikaları Kurulu üyesi, başkanı, başkan yardımcısı, bakanlık müşavirleri, özel kalem, il sağlık müdürleri ve yardımcılarının görev süresi bakanın görev süresiyle sınırlı olacak. Bakanın görevi sona erdirildiğinde bu personelin görev süresi dolmasa bile 3 ay içinde görevlerine son verilebilecek.



Sağlık Bakanlığı yetkileri ise taslağa son halinin verilmediğini, yasa haline getirilmeden önce taslak üzerinde değişikliğe gidileceğini kaydetti. Yetkililer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın da taslak üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sezer veto etmişti



Yabancı doktor çalıştırılabilmesi ile ilgili yasa 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmişti. Sezer veto gerekçesinde “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı doktorların henüz istihdam sorunu çözülmemişken yabancı uyruklu doktorların Türkiye’de çalışmasını olanaklı kılmanın yerinde olmayacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer vermişti.



AKP hükümeti daha sonra Tam Gün Yasası’na yerleştirmeyi tasarladığı yabancı doktor düzenlemesini bu yasaya koymaktan vazgeçmişti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi için ise yabancı uyruklu doktorlara kontenjan ayrılıyor.



Hükümetin bu kontenjan için konan yüzde 10 sınırını yüzde 21’e yükseltmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Temmuz 2011’de Danıştay’a yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvurdu.

‘Çalışmaları gerekli'



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aralık 2010’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye’de doktor ve hemşire sayısının yetersiz olduğunu anlatarak, yabancı doktorların Türkiye’de çalışması gerektiğine dikkati çekerek, bu konuyla ilgili muhalefetin destek vermesi gerektiğini ifade etmişti.



Akdağ, ithal doktor getirilmesinin milliyetçilikle bir alakası olmadığını belirterek, “Bu yabancı doktorlar milletimize hizmet edecek. Yabancı doktorların tabii ki Türkçe bilmeleri gerekir. Eğitim kalitesi düşük olan doktorların gelmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kaliteden taviz vermeyeceğiz. Sağlığa para ayırmakta zorlanmıyoruz. Sistem oturdu, oturmaya devam ediyor. AB’li bir doktorun karşısına 20 hasta çıkıyorsa, Türkiye’de bir doktorun karşısına 40 hasta çıkıyor” demişti.