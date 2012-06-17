T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren verilecek

Öğrencilere verilen yabancı dil eğitiminde kalitenin bir türlü yakalanamaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) harekete geçirdi

17 Haziran 2012 12:49

Yeni sisteme göre, yabancı dil eğitimi 4. sınıftan değil 2. sınıftan itibaren verilecek. Ağır gramer bilgileri, pratiğe dönük olarak hafifletilecek. Liseye girişte seviye sınavı yapılıp, öğrenciler kurlara ayrılacak.

Öğrencilere verilen yabancı dil eğitiminde kalitenin bir türlü yakalanamaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) harekete geçirdi.

BUgün'ün haberine göre, Bakanlık 12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sistemiyle birlikte yabancı dil eğitiminde de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda çocukların özellikle öğrenmenin yanı sıra telaffuzda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek için 4. sınıftan itibaren verilen yabancı dil eğitimi yeni sistemle birlikte 2. sınıftan itibaren verilmeye başlanacak.

Bakanlık ayrıca yabancı dil derslerinde öğretilen gramerlere de neşter vuruyor. Bugüne kadar öğrencilere çok ağır yabancı dil gramerlerinin öğretildiğini ifade eden Bakanlık yetkilileri, gramerlerin öğrencilerin kendini ifade etme ve anlama yeteneklerini geliştirecekleri şekilde düzenleneceğini açıkladı.


Eğitim kurlara bölünecek


Lise dönemindeki yabancı dil eğitimine ise "kur" sistemi damgasını vuracak. Bu çerçevede lise eğitimine başlayan öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi için bir sınav yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler beginner (başlangıç), elementary (basit), pre-intermediate (orta) ve intermediate (üst) gibi seviyelere göre oluşturulacak olan sınıflarda eğitim görecekler.


16 saat ek ders verilecek


Yeni yabancı dil eğitiminde yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının önemli bir yer tutacağı da öğrenildi. Buna göre 5. sınıftan itibaren Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak bilgisi gibi zorunlu derslerin dışındaki haftalık ders çizelgesinde geriye kalan sürede öğrencilerin İngilizce, Almanca veya Fransızca gibi seçecekleri bir yabancı dilde eğitim almaları için yoğunlaştırılmış dil sınıfları oluşturulabilecek. Öğrencilere seçtikleri yabancı dilde 16 saat fazladan ek ders verilecek.

ETİKETLER

yabancı dilöğrenciokul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24