Yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren verilecek

Yeni sisteme göre, yabancı dil eğitimi 4. sınıftan değil 2. sınıftan itibaren verilecek. Ağır gramer bilgileri, pratiğe dönük olarak hafifletilecek. Liseye girişte seviye sınavı yapılıp, öğrenciler kurlara ayrılacak.

Öğrencilere verilen yabancı dil eğitiminde kalitenin bir türlü yakalanamaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) harekete geçirdi.

BUgün'ün haberine göre, Bakanlık 12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sistemiyle birlikte yabancı dil eğitiminde de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda çocukların özellikle öğrenmenin yanı sıra telaffuzda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek için 4. sınıftan itibaren verilen yabancı dil eğitimi yeni sistemle birlikte 2. sınıftan itibaren verilmeye başlanacak.

Bakanlık ayrıca yabancı dil derslerinde öğretilen gramerlere de neşter vuruyor. Bugüne kadar öğrencilere çok ağır yabancı dil gramerlerinin öğretildiğini ifade eden Bakanlık yetkilileri, gramerlerin öğrencilerin kendini ifade etme ve anlama yeteneklerini geliştirecekleri şekilde düzenleneceğini açıkladı.



Eğitim kurlara bölünecek



Lise dönemindeki yabancı dil eğitimine ise "kur" sistemi damgasını vuracak. Bu çerçevede lise eğitimine başlayan öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi için bir sınav yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler beginner (başlangıç), elementary (basit), pre-intermediate (orta) ve intermediate (üst) gibi seviyelere göre oluşturulacak olan sınıflarda eğitim görecekler.



16 saat ek ders verilecek



Yeni yabancı dil eğitiminde yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının önemli bir yer tutacağı da öğrenildi. Buna göre 5. sınıftan itibaren Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak bilgisi gibi zorunlu derslerin dışındaki haftalık ders çizelgesinde geriye kalan sürede öğrencilerin İngilizce, Almanca veya Fransızca gibi seçecekleri bir yabancı dilde eğitim almaları için yoğunlaştırılmış dil sınıfları oluşturulabilecek. Öğrencilere seçtikleri yabancı dilde 16 saat fazladan ek ders verilecek.