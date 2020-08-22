Yabancı çalışan oranının yüzde 11'i bulduğu sivil havacılık sektörüne yerli eleman yetiştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sivil havacılık sektöründe yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sivil havacılıkta şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirten Karaismailoğlu, yabancı pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranının yüzde 11'i bulduğuna dikkat çekti.

Bu yüzden sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattıklarını söyleyen bakan, "Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini hedefliyoruz. Söz konusu çalışma ile sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda havayolu işletmelerinin görüşleri ve yol haritasını da istedik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, sektör verilerine dair bilgiler de verdi. Karaismailoğlu, "Türkiye Hava Sahasında; 2003 yılında 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, bugün uçuş yolu uzunluğumuz yaklaşık 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülke ile ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329’a yükseldi. Bunun sonucunda da 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyonu buldu" dedi.

Havacılık cirosu 17 yılda 53 kat arttı





Havayolu sektöründe yaşanan büyüme nedeniyle sektör cirosunun da 17 yılda, 53 kat arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sektördeki istihdam sayısının ise 65 binden 295 bine çıktığını açıkladı.

Karaismailoğlu, sektörün 17 yıllık süreçte çok büyük hızda büyümesi nedeniyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurtdışından karşılanmak zorunda kalındığını, havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılması ile yabancı personel alımının büyük oranda yavaşladığını kaydetti.

Kovid-19 salgını neticesinde ortaya çıkan işsizlik problemleri dolayısıyla Türk uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının olduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığına işaret eden Karaismailoğlu, "Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, havayolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük" dedi.









