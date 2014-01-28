Yabancı askerlere eğitim



Alman Ordusu'nun Liderlik Akademisi'ne Moğolistan'dan katılan Binbaşı Bat Erdene Norov önündeki metni okumaya çalışıyor. Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan akademide, günün ders konusu askerî terimlerin Almancaları. Fakat Almancaları pek iyi olmayan askerler, bu kavramların ne anlama geldiğini pek anlamış görünmüyor.

Akademi yöneticisi Tuğgeneral Karl Schreiner subayların ilk etapta Almanca öğrenmek değil de belli konularda eğitim almak için burada olduklarını belirtiyor: "Akademimizin temel amacı Almanya hakkında uzmanlar yetiştirmek ve ülkemize yeni dostlar kazandırmak. Daha sonrasında bizim askerî ideolojimizi, ulusal ve uluslararası yasal bazları temel alan askerî eğitim geliyor. Fakat bu eğitim daha düşük bir seviyede kalıyor."

Akademideki işbirliğinin bir diğer hedefi de programa katılan ülkelerde demokrasinin gelişmesini desteklemek. Örneğin 1998 yılında akademiye asker gönderen ülkelerden biri Çin olmuş. Fakat askerî eğitimin demokrasiye ne derecede katkı sağlayacağı konusunda uzmanlar farklı görüşlere sahip. Hamburg merkezli Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü GIGA'dan Çin uzmanı Pascal Abb, orduların hâlihazırda var olan hiyerarşik yapılarıyla demokrasiyle fazla örtüşmediğini savunarak, 'Özellikle Çin'de ordu Komünist Parti'nin siyasi gücü sağlamak için kullandığı en önemli araçlardan biri. Çin gibi bir ülkede Batılı düşünce tarzının subaylar aracılığıyla topluma empoze edilebileceğini düşünmek pek gerçekçi değil' şeklinde konuşuyor.

Eğitimlere eleştiri

Askerî eğitimin diğer ülkelere demokrasi getireceği argümanını farklı bir pencereden eleştirenlerden biri de Uluslararası Af Örgütü'nden Dirk Pleiter. Çin uzmanı Pleiter bu tip eğitimlerin amacının insan hakları kisvesi altında, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi olduğunu savunuyor. Pleiter, “Almanya askerlere eğitim vererek, diğer ülkelerde makine ya da otomobil satacak pazarları oluşturmayı ya da doğalgaz, petrol gibi ham maddeler alabilmeyi umuyor” diyor.

Şu anda akademide aralarında Rusya, Pakistan, Çin'den gelen askerlerin bulunduğu 30 kişilik bir grup eğitim alıyor. Akademiye hangi ülkelerden üst düzey askerlerin katılacağına Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı birlikte karar veriyor. Ülkeleri teker teker değerlendiren bakanlıklar durumu kritik olan ülkeler ile ortak bir çalışmaya girmiyor.

Akademi yöneticisi Tuğgeneral Karl Schreiner burada verilen eğitimlerle diğer ülkelere demokrasi götürebilecekleri konusunda tereddütlü. Fakat buna rağmen Schreiner eğitimlere katılan askerlerle bağlarını sıcak tutmaya devam ettiklerini belirtiyor. En azından Moğolistan'lı Binbaşı Bat Erdene Norov, okumakta zorlandığı savunma politikası kurallarının Alman Ordusu'nun görevlerini kapsayan düzenleme olduğunu öğrenmiş oldu.

1962 yılından bu yana, 119 farklı ülkeden toplam bin 800 üst düzey asker akademideki eğitimlere katılma fırsatı buldu.