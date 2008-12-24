Yabancı askerler 2009 Temmuz'a kadar Irak'ta

Irak Meclisi, ABD'liler dışındaki yabancı askerlerin gelecek yılın temmuz ayına kadar ülkede kalmasına olanak sağlayan karar tasarısını kabul etti.



Meclis Başkanı Mahmud El Meşhedani'nin, Bush'a ayakkabı fırlatma eylemi nedeniyle istifa etmesinin ardından toplanan Meclis'in Başkan Yardımcısı Halid El Attiye, karar tasarısının büyük çoğunlukla kabul edildiğini belirterek, böylelikle hükümete, Amerikan askerleri dışındaki yabancı askerlerle ilgili bütün gerekli adımları atması için yetki verdiklerini söyledi.



Attiye, kararın, yabancı askerlerin 2009'un Temmuz ayının sonuna kadar ülkede kalmasına imkan sağlayacağını ifade etti.



Karar tasarısı, Amerikalılar dışındaki diğer yabancı askerlerin Irak'ta kalması için yasal bir zemin oluşturdu.



Irak hükümeti, daha önce ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasıyla Amerikan askerlerinin 2011'e kadar ülkede kalmasına izin vermişti.