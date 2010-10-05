-YABANCI ASKERİ İŞ YERLERİNDE GREV KARARI ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Türk Harb-İş Sendikası 1200 işçinin çalıştığı ''yabancı askeri iş yerlerinde'' grev kararı aldı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Adana-İncirlik ile Ankara ve İzmir'de bulunan yabancı askeri iş yerlerinde çalışan yaklaşık 1200 sendika üyesi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde resmi ara bulucu aşamasında da anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Anlaşma sağlanmamasında iş verenin toplu iş sözleşmesi güvencelerini zayıflatacak öneriler getirmesi ve ekonomik haklarda gerilemelere yol açacak tekliflerde bulunmasının etkili olduğu ifade edilen açıklamada, grev kararı alındığı kaydedildi. Grev kararının alınmasında ikramiye ödemelerine kısıtlama getirilmek istenmesi, sosyal yardımların arttırılması ve işe giriş ücretlerinin yeniden düzenlenmesi tekliflerinin kabul edilmemesi, sendikasızlaştırmaya yol açacak tekliflerde bulunulması gibi konuların etkili olduğu belirtilen açıklamada, ''Sendikamız ekonomik, sosyal ve sendikal hakların kısıtlanmasına dönük hiçbir dayatmayı kabul etmemekte kararlıdır. Alınan grev kararı bu tutumun somut belirtisidir ve aynı zamanda açık güvencesidir'' denildi.