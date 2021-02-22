Yabancı asıllı Türk vatandaşı 5 kadın, AKP'ye üye oldu

Antalya'da yaşayan ve AKP'ye üye olan yabancı asıllı 5 kadının rozetleri takıldı.
İl binasında düzenlenen törene AKP İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ve Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa katıldı. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nden Evelia Kadıkıran, Rusya'dan Gülmira Osman, Polonya'dan Natela Kondakova, Azerbaycan'dan Şafak Kutluel ve Elvira Samadova'nın AK Parti rozetlerini, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz taktı.