-YABANCI ARACA ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Türkiye'ye girecek yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının, zorunlu trafik sigortası veya bu sigortayla eşdeğer bir sigorta teminatının bulunması zorunlu olacak. Başbakanlığın (Hazine Müsteşarlığı) ''Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye'ye girecek yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının işletilmesi nedeniyle üçüncü şahıslara verilecek zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk için yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, zorunlu trafik sigortası veya bu sigortayla eşdeğer bir sigorta teminatının bulunması zorunlu olacak. Yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının bu kapsamda bir sigorta teminatına sahip olup olmadıkları Türkiye'ye girişleri esnasında ilgili mevzuat ile yetkilendirilen personel tarafından kontrol edilecek. Yönetmelik kapsamında sigorta teminatı sağlamak üzere Türkiye sınırında poliçe düzenlenme esasları Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek. Bu doğrultuda bir sigorta teminatı bulunmayan motorlu kara taşıtlarının Türkiye'ye girmelerine izin verilmeyecek. -SİGORTA ZORUNLULUĞUNUN ARANMAYACAĞI DURUMLAR- Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde söz konusu yönetmelik kapsamındaki sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtları ve yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sağlamak üzere büro tarafından ilgili yabancı ülke yetkili makamlarıyla akdedilen, Müsteşarlıkça onaylanan anlaşmalar çerçevesinde sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtlarının ülkeye girişleri esnasında zorunlu trafik sigortası yaptırma şartı aranmayacak. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar veya ilgili mevzuat çerçevesinde, bu yönetmelik uyarınca yaptırılması gereken sorumluluk sigortasından muaf tutulan motorlu kara taşıtları ve kişilerin tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı olacak. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu da yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sunmak üzere ilgili yabancı ülke yetkili kurumlarıyla her türlü anlaşmayı yapmaya yetkili olacak. Büro tarafından bu amaçla akdedilen anlaşmalar müsteşarlığın onayı ile geçerlik kazanacak ve anlaşma uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için keyfiyet ilgili kurumlara müsteşarlıkça iletilecek. Büro tarafından yönetmelik çerçevesinde akdedilen anlaşmalarda, karşılıklı olarak sigorta yükümlülüğünün kaldırılması, tazminat ödemelerinin garanti altına alınması, hasar tedvir ve tasfiyesi, tazminat bedellerinin transferi ve bu bağlamda tazminat bedellerinin serbest transfer edilebilirliğini tevsik eden ilgili kurumların taahhütleri ve gerekli görülen diğer hususlar yer alacak. Söz konusu yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.