Yabancı antrenörler daha başarılı

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda

yaşanan şampiyonluklardan 36'sında yabancı teknik direktörlerin, 14'ünde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor.



Sezona Ertuğrul Sağlam ile devam edecek Beşiktaş, lig tarihinde Türk teknik direktörlerle şimdiye dek şampiyonluk ipini göğüsleyemezken, Trabzonspor 4 kez Ahmet Suat Özyazıcı, 2 kez de Özkan Sümer olmak üzere toplam 6 şampiyonluğa da yerli teknik direktörlerle ulaştı. Galatasaray'ın 17 şampiyonluğundan 4'ünde Fatih Terim, 2'sinde Gündüz Kılıç, sonuncusunda ise Cevat Güler'in adı bulunuyor.



Fenerbahçe ise tarihinde ilk kez Türk teknik adamla 2000-01 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde mutlu sona ulaştı.



Lig tarihinde geride kalan 50 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası bulunuyor. Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7'şer şampiyonlukla İngiliz ve Almanlar izledi.



Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi.



Ligde görev yapan en başarılı Türk teknik direktörler, Ahmet Suat Özyazıcı ile Fatih Terim olarak tarihe geçti. Her iki teknik adam da ligde 4'er şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve

1983-84 sezonlarında şampiyonluk gördü. Fatih Terim ise Galatasaray'da 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti.



Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu.Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-95'de Beşiktaş'ı, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, 3'er şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar.



Lig tarihinde çalıştıkları takımları şampiyonluğa taşıyan teknik adamlar şunlar:



Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi

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1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan

1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotoviç Yugoslavya

1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere

1965-66 Beşiktaş Lubita Spajiç Yugoslavya

1966-67 Beşiktaş Lubita Spajiç Yugoslavya

1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1968-69 Galatasaray Toma Kaleperoviç Yugoslavya

1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya

1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Walderia Parreira Didi Brezilya

1974-75 Fenerbahçe Walderia Parreira Didi Brezilya

1975-76 Trabzonspor Şükrü Ersoy-A.S.Özyazıcı Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Fenerbahçe Toma Kaleperoviç Yugoslavya

1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1981-82 Beşiktaş Dorde Miliç Yugoslavya

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankoviç Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinoviç Yugoslavya

1985-86 Beşiktaş Branko Stankoviç Yugoslavya

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1987-88 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinoviç Yugoslavya

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya

1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya

1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya

2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya

2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika

2006-07 Fenerbahçe Zico Brezilya

2007-08 Galatasaray K.H.Feldkamp-Cevat Güler Almanya-Türkiye

