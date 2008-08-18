Yabancı antrenörler daha başarılı

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda
yaşanan şampiyonluklardan 36'sında yabancı teknik direktörlerin, 14'ünde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor.
Sezona Ertuğrul Sağlam ile devam edecek Beşiktaş, lig tarihinde Türk teknik direktörlerle şimdiye dek şampiyonluk ipini göğüsleyemezken, Trabzonspor 4 kez Ahmet Suat Özyazıcı, 2 kez de Özkan Sümer olmak üzere toplam 6 şampiyonluğa da yerli teknik direktörlerle ulaştı. Galatasaray'ın 17 şampiyonluğundan 4'ünde Fatih Terim, 2'sinde Gündüz Kılıç, sonuncusunda ise Cevat Güler'in adı bulunuyor.
Fenerbahçe ise tarihinde ilk kez Türk teknik adamla 2000-01 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde mutlu sona ulaştı.
Lig tarihinde geride kalan 50 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası bulunuyor. Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7'şer şampiyonlukla İngiliz ve Almanlar izledi.
Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi.
Ligde görev yapan en başarılı Türk teknik direktörler, Ahmet Suat Özyazıcı ile Fatih Terim olarak tarihe geçti. Her iki teknik adam da ligde 4'er şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve
1983-84 sezonlarında şampiyonluk gördü. Fatih Terim ise Galatasaray'da 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti.
Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu.Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-95'de Beşiktaş'ı, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, 3'er şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar.
Lig tarihinde çalıştıkları takımları şampiyonluğa taşıyan teknik adamlar şunlar:
Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
------- ---------- --------------- ----------
1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotoviç Yugoslavya
1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
1965-66 Beşiktaş Lubita Spajiç Yugoslavya
1966-67 Beşiktaş Lubita Spajiç Yugoslavya
1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperoviç Yugoslavya
1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Walderia Parreira Didi Brezilya
1974-75 Fenerbahçe Walderia Parreira Didi Brezilya
1975-76 Trabzonspor Şükrü Ersoy-A.S.Özyazıcı Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Fenerbahçe Toma Kaleperoviç Yugoslavya
1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1981-82 Beşiktaş Dorde Miliç Yugoslavya
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankoviç Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinoviç Yugoslavya
1985-86 Beşiktaş Branko Stankoviç Yugoslavya
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1987-88 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinoviç Yugoslavya
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
2006-07 Fenerbahçe Zico Brezilya
2007-08 Galatasaray K.H.Feldkamp-Cevat Güler Almanya-Türkiye