Yabancı ajanslar DTP'nin kapatılmasını nasıl duyurdu?

Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Toplum Partisi’ni (DTP) kapatma kararını yabancı ajanslar acil koduyla duyurdu.





Associated Press



Türk Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi’ni PKK ile bağlarından ötürü kapattı. Verilen karar, PKK terörünü sonlandırmak için hükümetin Kürtlerle yürüttüğü uzlaşma çabalarını daha da güçleştirecek gibi gözüküyor.



Mahkeme aynı zamanda ondan fazla parti üyesinin beş yıl boyunca diğer siyasi partilere katılmasını yasakladı ve DTP lideri Ahmet Türk dahil iki milletvekilini meclisten ihraç etti.





AFP



Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Demokratik Toplum Partisi’nin PKK ile bağlarından dolayı kapatıldığını açıkladı.





Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Flautre: Bu karar demokratik açılıma sabotaj



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Helene Flautre, DTP’nin kapatılması kararının "demokratik açılma sabotaj" anlamına geldiğini savundu.



Flautre, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Yeşiller grubunun bu karardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.



"Bu karar çok ciddi ve Türkiye’de demokratik açılıma sabotaj olarak değerlendirilebilir" diyen Flautre, DTP liderlerinin karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil tüm yasal yolları kullanmalarını istedi.



Flautre, hükümete yaptığı çağrıda da siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin reformunda hızlı davranılmasını ve anayasa reformunu talep etti.