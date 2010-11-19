-YABAN DOMUZU DİYE AYIYI VURDU MUŞ (A.A) - 19.11.2010 - Muş'ta bir köylü, gece vakti evinin önüne kadar gelen ayıyı tüfekle öldürdü. Merkeze bağlı Akpınar köyünde oturan Serhat Aşar, dün gece vakti çocuklarının evin önündeki çeşmede bir hayvan gördüğünü belirtti. Çocuklarının bağrışması üzerine av tüfeğini alarak dışarı çıktığını anlatan Aşar, yörede yaban domuzu görüldüğü için domuz sandığı hayvana ateş ettiğini kaydetti. Daha sonra baktığında kocaman bir ayı ile karşılaştığını anlatan Aşar, şunları söyledi: ''Ben evin içerisindeyken çocukların bağırma sesi üzerine dışarı çıktığımda çeşmenin önünde bir şey olduğunu fark ettim. Evden tüfeği alıp ateş ettim ve biraz ileride düştüğünü gördüm. Ayı olduğu bilmiyordum, domuz olduğunu düşünerek ateş ettim. Geldiğimde ayı olduğunu fark ettim. Bu büyüklükte bir ayıyı ilk defa gördüm. Ayının, bahçelerdeki meyve ve sebzelerin bitmesi nedeniyle evlere yakın yerlerde yiyecek aramaya başladığını düşünüyorum.''