-YABAN DOMUZLARINA KARŞI "SEFERBERLİK" ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Avrupa'da yaban domuzu sayısının son yıllarda birden birde artması üzerine, avcılar yaban domuzu nüfusunu kontrol altına almak için "seferberliğe çağrıldı". Geçen sene Fransa'da 21 bin trafik kazasının sorumlusu olarak gösterilen yaban domuzlarının popülasyonundaki bu olağanüstü artış üzerine, avcılar geçen kış tam 560 bin hayvanı öldürdü. Bu sayının 30 yıl önceki av miktarının 10 katı olduğu belirtiliyor. Ancak yine de yaban domuzu popülasyonu dişilerin artan doğurganlığı sayesinde hemen kendisini yeniliyor ve şu anda bir milyonu bulduğu ifade ediliyor. Sorun sadece hayvanların ürünlere ve otlaklara zarar vermesi değil. Yaban domuzları artık insanların yaşam alanlarına da tecavüz ediyor. Herşeyi yiyen, adaptasyonu ve hareket kabiliyeti yüksek yaban domuzları, artık sık sık sokaklarda ve bahçelerde görülebiliyor. Yaban domuzları geçen sene Fransa'da 21 bin trafik kazasına yol açarken, Almanya ve İtalya'da benzeri sorunlarla boğuşuyor. Yaban domuzlarının nüfusunu azaltmak için Fransa'da kısa bir süre önce Milli Yaban Domuzu Kontrol Planı çıkarıldı. Plan, "gece gündüz her yerde durmadan" yaban domuzu avlanması talimatı veriyor. Daha önce ise yaban domuzu avı mevsimlik yapılıyordu. -POPÜLASYON NEDEN ARTTI- Ancak yaban domuzu popülasyonunun neden arttığı tam olarak bilinmiyor. Buna yol açan faktörlerden birinin 1999'un Aralık ayında Fransa'daki bir dizi fırtına olabileceği, ormanlık alanı mahveden bu fırtınaların yaban domuzları için uygun ortam yarattığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde, yaban domuzlarının pek sevdiği mısırın ekiminin yaygınlaştırılmasının da hayvanların nüfusunun artmasına katkıda bulunmuş olabileceği kaydediliyor. Tarladaki mısır bitkisinin uzun ve sık olmasının hayvanların avcılardan saklanmasını da kolaylaştırdığına işaret ediliyor. Yaban domuzu popülasyonunun artmasının bir nedeninin de avcıların sayısının azalması olabileceği kaydediliyor.