Yaban domuzları şehre indi!

T24

Çamlık Dağı’nda yiyecek bulamayan 7 yaban domuzu, geçen Cumartesi gecesi kent merkezine indi. Askeri sahadan şehre gelen ve sürü halinde dolaşan domuzları gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Hemen polisi arayan çevredekiler, domuzların saldırısına uğramamak için bölgeden uzaklaştı. Domuzların Mehmetçik Mahallesi’nde olduğunu gören polis, ekip otolarıyla çevrelerini sarıp dağa doğru yönlendirdi. Askeri sahaya girmeleri sağlanan domuzlar, şehir merkezinden uzaklaştırıldı. Domuzların polisler tarafından kovalanması vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi.