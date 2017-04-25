Yaban domuzları IŞİD’lilere saldırdı; 3 ölü

Irak'ın Kerkük ili yakınlarından yaban domuzlarının saldırdığı IŞİD’li 3 terörist öldü.

Kerkük'e 53 kilometre uzaklıktaki Al-Rashad bölgesinde yer alan bir tarım alanına gelen yaban domuzları burada IŞİD'li teröristlerle karşılaştı. Yaban domuzlarının terörist gruba saldırdığı ve 3 IŞİD'li teröristinin yaban domuzlarının saldırısı sonucu öldüğü belirtildi.

Yaban domuzlarından intikam aldılar

Habertürk'ün haberine göre, IŞİD militanlarının daha sonra yaban domuzlarından 'intikam' aldığı belirtilirken, bu intikamın metoduna dair bir bilgi paylaşılmadı.

2014'ten bu yana Irak'ta etkili olan IŞİD, Kerkük'ün güney batısındaki bazı bölgeleri elinde tutuyor. DEAŞ'ın Kerkük'teki çok sayıda sivili, şehirden kaçmak istediği veya güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı suçlamasıyla idam ettiği biliniyor.