T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yaban domuzları Hamburg'u istila etti!

Almanya'nın Hamburg kenti, onlarca yaban domuzunun istilasına uğradı. Metro istasyonuna da giren domuzlar paniğe neden oldu.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya'nın Hamburg kenti, onlarca yaban domuzunun istilasına uğradı.

Hayvanlardan birinin bir şirket bürosunun camını kırarak içeri girdiği, 7 yaban domuzunun da metroda paniğe yol açtığı bildirildi.

Hamburg polisi, bir yaban domuzunun girdiği bürodaki çalışanların dışarı kaçtığını bildirdi. Olay yerine gelen polisin, hayvanı 11 kez ateş ederek itlaf ettiği belirtildi.

Metro istasyonuna dalan 7 yaban domuzundan birinin de trenin önüne atladığı, trenin çarpması sonucu yaralanan hayvanın daha sonra öldürüldüğü, diğer hayvanların da kaçtığı kaydedildi.

Uzmanlar, Hamburg çevresindeki korumalı yeşil alanların artması nedeniyle gelecekte kentte bu tür olayların daha da sık meydana gelebileceğine dikkat çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24