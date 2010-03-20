Yaban domuzları Hamburg'u istila etti!

T24 -

Hayvanlardan birinin bir şirket bürosunun camını kırarak içeri girdiği, 7 yaban domuzunun da metroda paniğe yol açtığı bildirildi.Hamburg polisi, bir yaban domuzunun girdiği bürodaki çalışanların dışarı kaçtığını bildirdi. Olay yerine gelen polisin, hayvanı 11 kez ateş ederek itlaf ettiği belirtildi.Metro istasyonuna dalan 7 yaban domuzundan birinin de trenin önüne atladığı, trenin çarpması sonucu yaralanan hayvanın daha sonra öldürüldüğü, diğer hayvanların da kaçtığı kaydedildi.Uzmanlar, Hamburg çevresindeki korumalı yeşil alanların artması nedeniyle gelecekte kentte bu tür olayların daha da sık meydana gelebileceğine dikkat çekti.