Yaas Kasırgası Hindistan'ın doğusunu vurdu; 1.2 milyon kişi tahliye edildi

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Hindistan'ın doğu kıyı şeridindeki alçak bölgelerde yaşayan 1.2 milyon kişi Yaas Kasırgası'nın karaya ulaşmasının ardından tahliye edildi.

Tauktee Kasırgası'nın Hindistan'da 155 kişinin ölümüne sebep olmasının ardından meydana gelen sert hava şartları şimdiden iki can kaybına yol açtı. Odisha ve Batı Bengal'deki sağanak yağmur ve güçlü rüzgarlar evlere zarar verdi.

Yaas Kasırgası'nın yerel saat ile sabah 9 sularında karaya ulaştığına açıklayan Hindistan Meteoroloji servisi, bazı bölgelerde evlerin çatılarından daha yüksek dalgalar meydana geleceğini belirtti.

Bazı kıyı bölgelerinde rüzgarın saatte 155 kilometreye ulaşan hızlarla estiği belirtildi.

Balasore bölgesinde yaşayan bir vatandaş AP'ye yaptığı açıklamalarda, "Dün akşamdan beri sağanak yağmur ve sert rüzgarlar var. Birkaç ağaç kökünden söküldü ve elektrik kabloları koptu" dedi.

Yetkililer, Batı Bengal'in Hooghly bölgesinde kopan elektrik kablolarının iki kişiyi çarptığını ifade etti.

Kolkata Havalimanı'ndan akşam 20.00 kadar olan tüm uçuşlar iptal edilirken bölgedeki demiryolu servisleri de faaliyetlerini durdurdu.