-YA'ALON: ÜZÜNTÜLERİMİZİ İFADE ETMEYE HAZIRIZ TEL AVİV (A.A) - 21.07.2011 - İsrail Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sorunlar Bakanı Moşe Ya'alon, İsrail'in geçen yıl Mavi Marmara gemisinde ölenler için Türkiye'den özür dilenmesine karşı olduğu görüşlerini bir kez daha yineledi. Moşe Ya'alon, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Ta başından bu yana Türkiye ile uzlaşmaya varmaya, kurbanlar için üzüntülerimizi ifade etmeye ve insani amaçlı kurulacak fona katılmaya hazır olduğumuzu söyledik ama özür dilenmesine değil'' dedi. Ya'alon, özür dilenmesinin olan bitenler için İsrail'in sorumluluğu alması anlamına geleceğini kaydederek, ''Askerlerimiz Mavi Marmara gemisinde kendilerini savundular. Filodaki diğer gemilerde saldırı olmadığı için (askerlerin) kendilerini korumak durumunda kalmadıkları da bir gerçek'' diye konuştu. Türklerin Ortadoğu'da meydana gelen olaylardan sonra bu konudaki tavırlarını değiştireceklerini ve uzlaşma görüşmelerinde bir yere varılabileceğini sandığını kaydeden Ya'alon, ''Ancak durum böyle olmadı. Türkiye'nin bu tavrıyla aramızdaki görüş farklılıklarının kapatılması imkanını görmüyorum. Tavrım açık. Türkiye Başbakanı bu konuda ısrar ederken ben özür kelimesinin kullanılmasına karşıyım. Türkiye'yle anlaşma olursa Türkiye hemen tavır değişikliğine gidip 'Gazze üzerindeki abluka yasaldır' mı diyecek? Bunu imkan dahilinde görmüyorum'' dedi. Ya'alon'un son iki gündür yinelediği benzer açıklamaları, İsrail basınında bugün çıkan ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da Türkiye'den özür dilenmesinden yana olduğu belirtilen Savunma Bakanı Ehud Barak'ın görüşlerine yaklaştığı yolundaki haberlerle tezat oluşturuyor.